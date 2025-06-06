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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 18:19 Güncelleme: 06.06.2025 - 18:19
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 85 fişek ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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