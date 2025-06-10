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        Nizip Adliye Kavşağı tamamlandı

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Adliye Kavşağı'nın tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:50 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:50
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        Nizip Adliye Kavşağı tamamlandı
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        AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Adliye Kavşağı’nın tamamlandığını bildirdi.

        Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Nizip ilçesinde uzun süredir ihtiyaç duyulan ve şehir içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirecek olan Nizip Adliye Kavşağı Projesi'nin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

        Proje kapsamında köprü ve ana yol imalatlarının tamamlandığını ifade eden Şahin şunları kaydetti.

        “Gazi şehrimize tarımdan sanayiye, ticaretten turizme, ulaşımdan sağlığa kadar her alanda hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Nizip ilçemizin güvenli ve konforlu trafik seyri için uzun süredir ihtiyaç duyduğu Adliye Kavşağı Projemizi küçük birkaç düzenleme dışında büyük ölçüde tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Kavşak kollarında ise çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 1,4 kilometre bölünmüş yol, 2,8 kilometre tek yol, 1 adet 2x50 metre uzunluğunda köprü inşa edildi. Proje için toplamda 367,8 milyon TL yatırım yapıldı. Projenin Nizip’e hayırlı olmasını temenni ediyor tüm hemşehrilerimize güvenli ve konforlu sürüşler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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