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        İlk hacı kafilesi Gaziantep'e geldi

        Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren hacıların ilk kafileleri Gaziantep'e gelmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:35
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        İlk hacı kafilesi Gaziantep'e geldi
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        Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren hacıların ilk kafileleri Gaziantep'e gelmeye başladı.

        Kafileler, Türk ve Suudi hava yollarının Cidde'den kalkan uçaklarıyla saat 09.30'da Gaziantep Havalimanı'na ulaştı.

        Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, pasaport işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

        Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

        - "Allah, herkese nasip etsin"

        Kafiledeki hacılardan Emin Özlü, AA muhabirine, sözün bittiği yeri yaşadıklarını anlatarak, "Orayı bırakıp gelmek çok zordu. Allah, herkese nasip etsin." dedi.

        Nazlı Gezer ise herkesin orayı görmesi gerektiğini belirterek, "Herkes, Mekke ve Medine'yi görmeli. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

        Hac kafilesinde anne ve babasını karşılayan Yakup Kılıç ise "Çok mutluyum. Anne ve babam kutsal topraklardan döndüğü için çok heyecanlıyım. Allah, herkese nasip etsin. Özlemle beklediğim anne ve babamın geldiklerinde ayaklarına kapandım." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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