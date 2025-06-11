Yılın ilk Antep fıstığı yetiştiricisi altınla ödüllendirildi

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Antep fıstığının ilçenin en önemli tarımsal ürünü olduğunu belirterek, üretimi teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini söyledi.

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