Gaziantep'te arpa ve buğday hasadı sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 130 bin dönüm alanda buğday ile 20 bin dönüm alanda arpa hasadı sürüyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Köse, ilçede 150 bin dönüm alanda hububat hasadının sürdüğünü belirtti.

Köse, arpada 12 bin 750 ton, buğdayda ise 91 bin 500 ton rekolte beklediklerini dile getirerek hasadın üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Çiftçi Mustafa Atılgan da rekolteden duyduğu memnuniyeti ifade ederek dönüm başına 650-700 kilo ürün beklediğini söyledi.