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        Gaziantep'te arpa ve buğday hasadı sürüyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 130 bin dönüm alanda buğday ile 20 bin dönüm alanda arpa hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:11
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        Gaziantep'te arpa ve buğday hasadı sürüyor
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 130 bin dönüm alanda buğday ile 20 bin dönüm alanda arpa hasadı sürüyor.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Köse, ilçede 150 bin dönüm alanda hububat hasadının sürdüğünü belirtti.

        Köse, arpada 12 bin 750 ton, buğdayda ise 91 bin 500 ton rekolte beklediklerini dile getirerek hasadın üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

        Çiftçi Mustafa Atılgan da rekolteden duyduğu memnuniyeti ifade ederek dönüm başına 650-700 kilo ürün beklediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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