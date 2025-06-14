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        Gaziantep'te köprüden düşen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın köprüden düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:12
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        Gaziantep'te köprüden düşen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın köprüden düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.A. (63) idaresindeki 27 PY 878 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İncegedik Mahallesi mevkisindeki köprüden yaklaşık 3 metre aşağıya düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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