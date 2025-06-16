Gaziantep'te FETÖ firarisi yakalandı
Gaziantep'te hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi, yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi, yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları ve saha araştırmaları sonucunda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K'nin adresi belirlendi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.