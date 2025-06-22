Gaziantep'te aranan 14 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 14 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, bir haftada yapılan çalışmalarda 13 bin 424 şahıs sorgulandı.
Yapılan incelemede hakkında aranma kaydı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca 393 motosiklet ve araç sürücüsüne 1 milyon 789 bin lira cezai işlem uygulandı.
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