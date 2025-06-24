Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş ile sözleşme yeniledi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş ile sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş ile sözleşme yeniledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş ile sözleşme yeniledi.

        Kulüp genel menajeri Boray Dai, AA muhabirine, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Bu kapsamda ilk olarak teknik kadroyla görüştüklerini dile getiren Dai, "Geçen sezon 18. haftadan sonra göreve gelen başantrenörümüz Şemsettin Baş, güzel bir ivme yakalamıştı. O yüzden hocamızla yola devam etmeyi düşündük. Böylelikle istikrarlı şekilde yeni sezona hazırlanacağız." dedi.

        Başantrenör Baş ile istişare içesinde yeni sezon planlaması noktasında da sonuç almaya başladıklarını aktaran Dai, takımda 2 sezondur pivot pozisyonunda görev alan Duşan Cantekin ile de yeni sözleşme imzalandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 58 megavatlık GES kurulacak
        Gaziantep'te 58 megavatlık GES kurulacak
        Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu
        Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu
        Gaziantep'te motosiklet devrildi: 2 ölü
        Gaziantep'te motosiklet devrildi: 2 ölü
        Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
        Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
        Araban Kaymakam İşçimen, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
        Araban Kaymakam İşçimen, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı