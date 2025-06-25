Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Burak Mahallesi Ahmet Ziylan Bulvarı'nda B.U. ile Mikail U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.U, Mikail U'yu bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Mikail U. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        B.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike

        Benzer Haberler

        Teniste 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, Gaziantep'te başladı
        Teniste 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, Gaziantep'te başladı
        Gaziantep'te yavru ceylan görüntülendi
        Gaziantep'te yavru ceylan görüntülendi
        Hasta çocukları için kampanya başlatılan anne: 2 evladımı da kaybetmek iste...
        Hasta çocukları için kampanya başlatılan anne: 2 evladımı da kaybetmek iste...
        Dezavantajlı kadınlar çikolata üreterek aile ekonomisine katkı sağlayacak
        Dezavantajlı kadınlar çikolata üreterek aile ekonomisine katkı sağlayacak
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te mesire alanlarında mangal yakmak yasaklandı
        Gaziantep'te mesire alanlarında mangal yakmak yasaklandı