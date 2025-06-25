Gaziantep'te çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Burak Mahallesi Ahmet Ziylan Bulvarı'nda B.U. ile Mikail U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.U, Mikail U'yu bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mikail U. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
B.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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