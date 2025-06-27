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        Gaziantep'te GASMEK kursiyerleri özel sergi hazırladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) kursiyerleri tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında özel sergi hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:08
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        Gaziantep'te GASMEK kursiyerleri özel sergi hazırladı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) kursiyerleri tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında özel sergi hazırlandı.

        Belediyenden yapılan açıklamaya göre, Festival Park'ta açılan ve 60 farklı branştaki özel sergi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Ziyaretçilere sanatla iç içe bir ortam sunan sergi, 28 Haziran'a kadar gezilebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiye katılarak eserlerini sergileyen kursiyerlerin emeklerini taktir ettiğini, GASMEK'in kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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