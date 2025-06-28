Gaziantep'te 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak” suçlarından 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'yi saklandığı adreste yakaladı.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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