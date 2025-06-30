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        Gaziantep'te drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası

        Gaziantep'te drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:08 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:08
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        Gaziantep'te drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası
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        Gaziantep'te drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde drift yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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