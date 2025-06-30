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        Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 22:43 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:43
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        Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        R.M. idaresindeki 47 ADG 144 plakalı tır, Nurdağı-Hatay kara yolu Fatih kavşağında H.K (26) idaresindeki 06 BKT181 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kolay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü H.K ile otomobilde bulunan M.C.K (26) yaralandı.

        Sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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