Gaziantep'ten 60 firma TİM ilk bin listesinde yer aldı

Gaziantep'ten 60 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "2024 yılı ilk bin ihracatçı" listesinde yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı açıklamada, listede yer alan firmaları tebrik ettiğini belirtti.

İhracatta sürdürülebilirliği sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Üretimde yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yüksek teknoloji ile üretim ve buna bağlı olarak ihracat birim değerlerimizi artırmak durumundayız. Bunun için de GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde yeşil dönüşüm, Model Fabrika'da dijital ve teknolojik dönüşüm, savunma sanayisinin şehrimizde geliştirilmesi ve ihracata yönelik çok sayıda proje ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmelere adapte oldukça TİM bin listesindeki firma sayımızı daha da artıracağımıza yürekten inanıyorum."