Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçede belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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