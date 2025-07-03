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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 20:57 Güncelleme: 03.07.2025 - 20:57
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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