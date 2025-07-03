Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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