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        Gaziantep'te ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:13
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        Gaziantep'te ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şüpheli ile düzeneği kurmasında kendisine yardım ettiği belirlenen kişiyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramada, 4 cep telefonu, 2 wifi cihazı, 2 gizli kamera kulaklık ile kulaklık vericisi ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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