Gaziantep'te ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şüpheli ile düzeneği kurmasında kendisine yardım ettiği belirlenen kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, 4 cep telefonu, 2 wifi cihazı, 2 gizli kamera kulaklık ile kulaklık vericisi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.