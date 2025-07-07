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        Gaziantep'te halı fabrikasında yangın çıktı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir halı fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:31
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        Gaziantep'te halı fabrikasında yangın çıktı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir halı fabrikasında yangın çıktı.

        1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

        İhbar üzerinde bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

        Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de destek verdiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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