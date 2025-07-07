Gaziantep'te halı fabrikasında yangın çıktı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir halı fabrikasında yangın çıktı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir halı fabrikasında yangın çıktı.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.
İhbar üzerinde bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de destek verdiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
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