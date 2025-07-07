Gaziantep'te halı fabrikasında yangın çıktı

Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de destek verdiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

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