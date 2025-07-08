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        Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 23:05 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:13
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        Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmalarıyla devam ederken hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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