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        Gaziantep'te iki motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:46
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        Gaziantep'te iki motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        E.K. idaresindeki 27 SU 085 plakalı motosiklet, Serinevler Mahallesi'nde L.Y. idaresindeki 33 APP 680 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüleri 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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