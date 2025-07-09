Gaziantep'te iki motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.
E.K. idaresindeki 27 SU 085 plakalı motosiklet, Serinevler Mahallesi'nde L.Y. idaresindeki 33 APP 680 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüleri 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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