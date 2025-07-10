GAÜN'de "teknolojik" mezuniyet töreni

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, yapay zeka destekli ve robotların kullanıldığı programla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GAÜN Mavera Açık Hava Sahnesi'ndeki törende FabLab atölyesinde geliştirilen robotlar sahneye çıkarak konukları karşıladı ve açılış anonsunu gerçekleştirdi. Ardından yapay zeka tarafından hazırlanan video izletildi.

Törende her bölüm için özel olarak tasarlanan dijital avatarlar sahneye çıkarak bölümlerini tanıttı. Mezun öğrencilerin isimleri ise yapay zeka destekli ses teknolojisi ile okunarak katılımcılara dinletildi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram'ın dijital avatarının da sahnede yer aldığı programda, yapay zeka aracılığıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi canlandırıldı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, törendeki konuşmasında, mezuniyetin bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bilim ışığında, evrensel değerlerle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin gözlerindeki umut bizlere gurur veriyor." ifadesini kullandı.