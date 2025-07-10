Gaziantep'te bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Görüntülerde, motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Faruk Çelik'in bir aracı geçmek isterken karşı yönden gelen otomobille çarpışması ve yola savrulması yer alıyor.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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