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        Gaziantep'te bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:59
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        Gaziantep'te bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
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        Gaziantep’in Nizip ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Mimar Sinan Mahallesi Lise Caddesi'nde, Ömer Faruk Çelik idaresindeki 27 AZD 243 plakalı motosiklet ile C.A. yönetimindeki 27 ACS 196 plakalı otomobil 2 Temmuz'da çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Çelik, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Burada 9 gün yoğun bakımda kalan Çelik, bugün hayatını kaybetti.

        Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Faruk Çelik'in bir aracı geçmek isterken karşı yönden gelen otomobille çarpışması ve yola savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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