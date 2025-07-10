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        Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Gaziantep FK kampını ziyaret etti

        Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdüren Gaziantep FK'nin kampını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 20:38 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:46
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        Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Gaziantep FK kampını ziyaret etti
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        Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdüren Gaziantep FK'nin kampını ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Saygılı, kulüp başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyesi Erim Arıkan ve teknik direktör İsmet Taşdemir ile bir süre sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükelçi Saygılı, Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirtti.

        Gaziantep FK'nin istikrarlı duruşu ile dikkati çeken bir kulüp olduğunu aktaran Saygılı, teknik direktör İsmet Taşdemir'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz da ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu anlamlı ziyaretten dolayı Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyoruz. Ziyareti bizler için son derece değerli. Gaziantep Futbol Kulübü olarak her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içindeyiz. Sayın Büyükelçimizi, yeni sezonda Gaziantep'te oynayacağımız bir müsabakada ağırlamaktan büyük onur duyarız." ifadelerini kullandı.

        Başkan Yılmaz, daha sonra Büyükelçi Saygılı'ya isminin yazılı olduğu 27 numaralı Gaziantep FK forması hediye etti.

        Ziyaret sonrası Saygılı, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular ve teknik ekiple fotoğraf çektirdi.

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