Gaziantep'te elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.
Gedikli Mahallesi’nde çadırda ikamet eden Halil İbrahim Çeça (19), cep telefonunu şarja takmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Halil İbrahim Çeça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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