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        Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:21
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        Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken, taktik çalışmalarla sona erdi.

        Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Erim Arıkan da takip etti.

        Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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