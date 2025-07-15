Araban'da şehitlik ziyaret edildi
Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Araban Mezarlığındaki Şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
Anma programına Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, protokol üyeleri, şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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