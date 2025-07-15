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        Araban'da şehitlik ziyaret edildi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:09 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:10
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        Araban'da şehitlik ziyaret edildi
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Araban Mezarlığındaki Şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Anma programına Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, protokol üyeleri, şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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