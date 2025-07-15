Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 51 uyuşturucu hap, 10,72 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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