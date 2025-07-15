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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:39 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:39
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 51 uyuşturucu hap, 10,72 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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