Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1180 paket sigara ele geçirildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 1180 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 1180 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Kazıklı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda yaptıkları aramada, gizlenmiş halde 1180 kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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