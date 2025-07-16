Gaziantep'te Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezinden 1100 engelli afetzedeye destek
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, Gaziantep'teki Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, uzvunu kaybeden 1100 afetzedeye hizmet sundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, Gaziantep'teki Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, uzvunu kaybeden 1100 afetzedeye hizmet sundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkez, "Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla 11 ilde 1100 engelli afetzedeye destek sağladı.
Yaklaşık 826 metrekarelik alanda faaliyet gösteren merkezde, uzvunu kaybeden afetzedelere yönelik psikososyal destek, protez öncesi fizik tedavi, protez yapımı ve protez sonrası fizik tedavi uygulamaları gerçekleştiriliyor.
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