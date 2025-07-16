Gaziantep'te Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezinden 1100 engelli afetzedeye destek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkez, "Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla 11 ilde 1100 engelli afetzedeye destek sağladı.

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