Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan yağmur sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, şehirler arası yolda ve ilçe merkezindeki kavşaklarda önlem aldı.
Sağanak, zaman zaman kent merkezinde de etkili oldu.
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