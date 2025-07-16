GAÜN'de 15 Temmuz temalı resim sergisi açıldı

Sergide, darbe girişimi sırasında yaşananlar ile milletin gösterdiği direniş, sanatsal bir bakış açısıyla ele alındı.

GAÜN Merkezi Yemekhane önünde açılan sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'u konu alan 15 eser yer aldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tasarım Topluluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

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