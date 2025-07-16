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        GAÜN'de 15 Temmuz temalı resim sergisi açıldı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tasarım Topluluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:15
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        GAÜN'de 15 Temmuz temalı resim sergisi açıldı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tasarım Topluluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

        GAÜN Merkezi Yemekhane önünde açılan sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'u konu alan 15 eser yer aldı.

        Sergide, darbe girişimi sırasında yaşananlar ile milletin gösterdiği direniş, sanatsal bir bakış açısıyla ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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