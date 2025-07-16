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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Gaziantep'te etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:34
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
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        Gaziantep'te etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Yavuzeli ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Polis ekipleri, şehirler arası yolda ve ilçe merkezindeki kavşaklarda önlem aldı.

        Sağanak, zaman zaman kent merkezinde de etkili oldu.

        Araban ilçesinde Şerifperi Mahallesi'nde etkili olan rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu.

        Çatının çarptığı yakındaki apartmanda ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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