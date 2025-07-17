Hasta yatağındaki eski eşe vefa, yeniden nikah masasında buluşturdu

Hastane yönetimi ve sağlık çalışanları da çifti yalnız bırakmadı.

Bu sırada yaklaşık 4 yıl önce ayrıldığı eşinin beyin kanaması geçirdiğini öğrenen Cemal Korkmaz (57) ise hastaneye gelerek Rukiye Akkaya'ya destek oldu.

Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki Rukiye Akkaya, şubat ayında beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındı.

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