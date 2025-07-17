Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde sağanak etkili oldu.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde sağanak etkili oldu.
Hava sıcaklığının 37 derece civarında seyrettiği kentte, öğleden sonra başlayan yağmur sağanağa dönüştü.
Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, kentin önemli kavşaklarında trafiğin aksamaması için önlem aldı.
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