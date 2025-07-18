Gaziantep'te matematik köyü açılacak

Erikçe Macera Parkı'nda kurulacak matematik köyünde teorik ve pratik dersler ile kavramlar, modeller, deneyler doğa temelli örneklerle anlatılacak.​​​​​​​

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Eğitim Şehri Gaziantep' düşüncesiyle yapılan projede, ilkokul çocuklarının matematiği akıllarında kalıcı hale getirmek için, doğayla iç içe olan matematik köyü kurulacak.

Gaziantep'te, ilkokul öğrencileri için 'Matematik Köyü ile Doğada Öğreniyoruz' projesi hayata geçirilecek.

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