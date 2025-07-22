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        Gaziantep FK, futbol akademisi kuruyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin Başkanı Memik Yılmaz, altyapıya önem verdiklerini ve Gaziantep Futbol Akademisini kurmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:06
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        Gaziantep FK, futbol akademisi kuruyor
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        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin Başkanı Memik Yılmaz, altyapıya önem verdiklerini ve Gaziantep Futbol Akademisini kurmak istediklerini söyledi.

        Yılmaz, AA muhabirine, Güneydoğu Anadolu'nun Süper Lig'de mücadele eden tek takımı olan Gaziantep FK'de altyapı ve tesisleşmeye verdikleri önemi anlattı. Bu anlamda geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için futbol akademisinin vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, akademi oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini ve yakında Gaziantep'e kazandıracaklarını kaydetti.

        Kuracakları futbol akademisinde Türk futbolu için yeni gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Türk futbolu adına bunu yapmamız önemli. Gençlerin potansiyelini çıkarmak için şehrimizde valimiz, belediye başkanımız ve iş insanlarının desteğiyle altyapı için çok güzel iki saha kazandırdık. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakında Gaziantep Futbol Akademisini de kuracağız." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de kendilerini her zaman desteklediğini ifade eden Yılmaz, ligin altyapıya önem veren en önemli kulüplerinden olduklarını dile getirdi.

        Altyapıdan futbolcu yetiştirme çalışmalarını bir örnekle anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Yemek yapacağımızda dolapta malzeme varsa çok güzel yemek yaparsın ama dolapta malzeme eksikse, malzeme yok diye de yemek yapmayacağım demeyeceksin, elindeki malzemeyle en güzelini yapacaksın. Altyapı da buna benzer. Bu iş çalışmaktan geçer. Yönetim, taraftar ve iş insanlarımızın yanı sıra devlet büyüklerimizle birleşip el ele vererek şehrimize yakışır şekilde hem altyapı da hem de A takımda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

        - Mustafa Burak Bozan örneği

        Yılmaz, altyapıdan yetişen futbolcuların kulübe önemli maddi ve manevi değerler kattığına işaret ederek, geçen sezonun A takım kadrosundaki kaleci Mustafa Burak Bozan'ın da altyapıdan yetiştiğini hatırlatarak, böylelikle kulübün önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

        Bozan'ın şu an takımın en önemli oyuncularından olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Gaziantep'in geçmişte çok sayıda oyuncu yetiştirip Türk futboluna kazandırdığını anımsatarak, akademiyle buna yenilerini eklemek istediklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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