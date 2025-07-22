Gaziantep FK, futbol akademisi kuruyor

ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin Başkanı Memik Yılmaz, altyapıya önem verdiklerini ve Gaziantep Futbol Akademisini kurmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, Güneydoğu Anadolu'nun Süper Lig'de mücadele eden tek takımı olan Gaziantep FK'de altyapı ve tesisleşmeye verdikleri önemi anlattı. Bu anlamda geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için futbol akademisinin vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, akademi oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini ve yakında Gaziantep'e kazandıracaklarını kaydetti.

Kuracakları futbol akademisinde Türk futbolu için yeni gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Türk futbolu adına bunu yapmamız önemli. Gençlerin potansiyelini çıkarmak için şehrimizde valimiz, belediye başkanımız ve iş insanlarının desteğiyle altyapı için çok güzel iki saha kazandırdık. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakında Gaziantep Futbol Akademisini de kuracağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de kendilerini her zaman desteklediğini ifade eden Yılmaz, ligin altyapıya önem veren en önemli kulüplerinden olduklarını dile getirdi.