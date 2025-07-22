Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 300 kök Hint keneviri ve 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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