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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 21:09 Güncelleme: 22.07.2025 - 21:09
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 300 kök Hint keneviri ve 500 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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