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        Gaziantep'te 'Çevre Bilinci ve İsrafı Önleme' semineri düzenlendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik 'Çevre Bilinci ve İsrafı Önleme' semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:19
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        Gaziantep'te 'Çevre Bilinci ve İsrafı Önleme' semineri düzenlendi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik 'Çevre Bilinci ve İsrafı Önleme' semineri gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen seminerde çevre bilincinin önemi, doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesine dair sunumlar yapıldı.

        Programda konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Demir, bu tür etkinliklerin öğrencilerin manevi eğitimin yanında toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına da katkı sağladığını belirtti.

        Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, personeller ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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