Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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