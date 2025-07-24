İpekyolu Kalkınma Ajansı "Yeşil Fırsatlar" bilgilendirme toplantısı düzenledi

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, yeşil dönüşüm yolunda atılan bu adımların, bölgenin ekonomik ve çevresel geleceği açısından önemli fırsatlar sunduğuna inandıklarını belirtti.

Başvuru koşulları, uygunluk kriterleri, proje hazırlama süreci ve değerlendirme ölçütleri gibi konular katılımcılara anlatıldı.

Toplantıda, kadınların ve gençlerin yeşil dönüşüm sürecine aktif katılımını teşvik etmek amacıyla yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, çevre dostu üretim modelleri ve kadın ile genç girişimcilere yönelik sunulan hibe destekleri hakkında sunum yapıldı.

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