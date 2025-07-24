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        Gaziantep'te tırın park halindeki araca çarpıp alev alması güvenlik kamerasında

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tırın, park halindeki tıra çarptıktan sonra alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:29 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:29
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        Gaziantep'te tırın park halindeki araca çarpıp alev alması güvenlik kamerasında
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tırın, park halindeki tıra çarptıktan sonra alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesi Dutlu Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, park halindeki tıra çarptı.

        Yakındaki bağevinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, seyir halindeki tırın çarpmanın ardından alev alması ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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