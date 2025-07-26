Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, Gaziantep'te genel kurula katıldı

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, ülkenin demokrasisinin gelişmesi, toplumsal adaletin sağlanması, emekçilerin haklarını özgürce savunması için sendikal örgütlenmeyi istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, Gaziantep'te genel kurula katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, ülkenin demokrasisinin gelişmesi, toplumsal adaletin sağlanması, emekçilerin haklarını özgürce savunması için sendikal örgütlenmeyi istediklerini söyledi.

        Alemdar, kentteki otelde düzenlenen Koop-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 15. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, genel kurulların sorunların tartışıldığı, çözümlerin konuşulduğu, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği demokrasi meydanları olduğunu dile getirdi.

        Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Alemdar, şöyle konuştu:

        "Son yıllarda yaşadığımız süreç, dünyada da ülkemizde de işçi sınıfı açısından iyi geçmedi. Sizlere umutsuzluk aşılamak istemem ama önümüzdeki dönemin de iyi geçmeyeceği şimdiden belli oluyor. O nedenle, bu genel kurullarımızda bir yandan sorunlarımızı konuşurken diğer yandan yeni bir mücadeleye kendimizi hazırlamalı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, saflarımızı sıklaştırmalıyız. Dünyanın her yerinde yaşanan kaos, küresel ekonomik düzende ortaya çıkan çalkantılar, bölgemizdeki savaşlar, iç karışıklıklar, göçler, bunların hepsi bizim ekmeğimize doğrudan etki ediyor. Son dönemde küresel bir kriz yaşanıyor. Yalnızca ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde bu krizin etkiler görünüyor.

        Avrupa ülkelerinde, özellikle Çin'in müdahil olduğu gelişmelerle birlikte yaşanan ticaret savaşları sonucunda büyük bir kriz var, dev gibi fabrikalar bir bir kapanıyor, on binlerce işçi işsiz kalıyor. Ne yazık ki böylesi dönemlerde yaşanan her türlü olumsuzluğun, krizin faturasını biz çalışanlar, emekçiler ödüyoruz."

        Sendikalaşmanın önemine değinen Alemdar, "Biz, sendikal örgütlenmeyi, yalnızca sendikamız büyüsün, üye sayımız artsın diye istemiyoruz. Biz, sendikal örgütlenmeyi, ülkemiz demokrasisi gelişsin, toplumumuz örgütlü olsun, toplumsal adalet sağlansın, gelir dağılımı adaletli olsun, emekçiler haklarını özgürce savunsun diye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep'in yanı sıra bölge illerden de sendika temsilcilerinin katıldığı genel kuruld, Koop-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Akif Sarıca, tek listeyle girilen seçimde güven tazeledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 80 sikke ile 14 obje ele geçirildi
        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 80 sikke ile 14 obje ele geçirildi
        Bitkin halde bulduğu kızıl şahini besleyip yeniden doğaya bıraktı
        Bitkin halde bulduğu kızıl şahini besleyip yeniden doğaya bıraktı
        18 kilo altını gasbedip polislere ateş açtılar; 4 gözaltı (2)- Yeniden
        18 kilo altını gasbedip polislere ateş açtılar; 4 gözaltı (2)- Yeniden
        Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 3,1 arttı
        Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 3,1 arttı
        8 kilo altını gasp ederek kaçan şüpheliler, operasyon sırasında ekiplere at...
        8 kilo altını gasp ederek kaçan şüpheliler, operasyon sırasında ekiplere at...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te polis ekibine silahla ateş açan şüpheliler 3 poli...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te polis ekibine silahla ateş açan şüpheliler 3 poli...