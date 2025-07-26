TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, Gaziantep'te genel kurula katıldı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, ülkenin demokrasisinin gelişmesi, toplumsal adaletin sağlanması, emekçilerin haklarını özgürce savunması için sendikal örgütlenmeyi istediklerini söyledi.

Alemdar, kentteki otelde düzenlenen Koop-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 15. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, genel kurulların sorunların tartışıldığı, çözümlerin konuşulduğu, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği demokrasi meydanları olduğunu dile getirdi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Alemdar, şöyle konuştu:

"Son yıllarda yaşadığımız süreç, dünyada da ülkemizde de işçi sınıfı açısından iyi geçmedi. Sizlere umutsuzluk aşılamak istemem ama önümüzdeki dönemin de iyi geçmeyeceği şimdiden belli oluyor. O nedenle, bu genel kurullarımızda bir yandan sorunlarımızı konuşurken diğer yandan yeni bir mücadeleye kendimizi hazırlamalı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, saflarımızı sıklaştırmalıyız. Dünyanın her yerinde yaşanan kaos, küresel ekonomik düzende ortaya çıkan çalkantılar, bölgemizdeki savaşlar, iç karışıklıklar, göçler, bunların hepsi bizim ekmeğimize doğrudan etki ediyor. Son dönemde küresel bir kriz yaşanıyor. Yalnızca ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde bu krizin etkiler görünüyor.

Avrupa ülkelerinde, özellikle Çin'in müdahil olduğu gelişmelerle birlikte yaşanan ticaret savaşları sonucunda büyük bir kriz var, dev gibi fabrikalar bir bir kapanıyor, on binlerce işçi işsiz kalıyor. Ne yazık ki böylesi dönemlerde yaşanan her türlü olumsuzluğun, krizin faturasını biz çalışanlar, emekçiler ödüyoruz."

Sendikalaşmanın önemine değinen Alemdar, "Biz, sendikal örgütlenmeyi, yalnızca sendikamız büyüsün, üye sayımız artsın diye istemiyoruz. Biz, sendikal örgütlenmeyi, ülkemiz demokrasisi gelişsin, toplumumuz örgütlü olsun, toplumsal adalet sağlansın, gelir dağılımı adaletli olsun, emekçiler haklarını özgürce savunsun diye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in yanı sıra bölge illerden de sendika temsilcilerinin katıldığı genel kuruld, Koop-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Akif Sarıca, tek listeyle girilen seçimde güven tazeledi.