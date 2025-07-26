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        Gaziantep'te beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı

        Gaziantep'te beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:59
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        Gaziantep'te beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı
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        Gaziantep'te beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı.

        İbrahim S. idaresindeki 27 AYM 713 plakalı motosiklet, merkez Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi'nin D850 kara yolu ile kesiştiği kavşak yakınlarında K.K. yönetimindeki 27 AUV 958 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

        Kazada motosikletteki sürücü İbrahim S. yaralandı, annesi Zeynep S. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

        İbrahim S., 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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