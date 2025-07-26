Gaziantep'te beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı
Gaziantep'te beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı.
Gaziantep'te beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı.
İbrahim S. idaresindeki 27 AYM 713 plakalı motosiklet, merkez Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi'nin D850 kara yolu ile kesiştiği kavşak yakınlarında K.K. yönetimindeki 27 AUV 958 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
Kazada motosikletteki sürücü İbrahim S. yaralandı, annesi Zeynep S. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
İbrahim S., 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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