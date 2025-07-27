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        Gaziantep'te piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'te bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 02:14 Güncelleme: 27.07.2025 - 02:14
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        Gaziantep'te piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi 96139 Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlamanın etkisiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ekipler, evdeki 3 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

        Evde bulunan ve hafif şekilde yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yakındaki hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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