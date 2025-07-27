Gaziantep'te piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi 96139 Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.

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