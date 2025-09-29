Habertürk
        Gaziantep OSB'de kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı

        Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Siemens arasında kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı.

        Giriş: 29.09.2025 - 16:19 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:19
        Gaziantep OSB'de kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı
        Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Siemens arasında kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı.

        OSB'den yapılan açıklamaya göre, OSB Müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Başkanı Şimşek, sanayiciler için en önemli konuların başında enerjinin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Enerji hayattır. Enerji olmadan yatırım, üretim, istihdam olmaz. Ancak enerjinin kesintisiz ve güvenli olması çok önemlidir. Çünkü enerji sistemlerinde yaşanan en küçük bir kesinti bile, üretim kayıplarına yol açmakta ve sanayicimizin rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Bugün, 300 binden fazla emekçinin alın teriyle büyüyen 11 milyon metrekarelik alanı ve 6. OSB’nin de üretime geçmesiyle 2000'den fazla sanayi tesisini bünyesinde barındıracak bu dev üretim üssünü kesintisiz enerjiyle buluşturacak çok kıymetli bir anlaşmaya imza atıyoruz."

        Siemens ile iş birliğini 6. bölgenin elektrik altyapısı konusunda da devam ettirerek daha da güçlendirdiklerini ifade eden Şimşek, "Çünkü biz biliyoruz ki kesintisiz ve güvenilir enerji, sanayicimizin rekabet gücünü artıracak, verimliliği yükseltecek ve üretim kalitesini çok daha yukarılara taşıyacaktır. Gaziantep OSB olarak sanayicimizin yanında durmak, ihtiyaç duyduğu altyapıyı en güçlü şekilde sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

        Siemens Türkiye Elektrifikasyon Otomasyon İş Birimi Ülke Yöneticisi Cengiz Bozbey ise endüstri, altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarında dünyanın ihtiyaç duyduğu teknolojileri ürettiklerini belirtti.

        2005 yılından bu yana Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte birçok ilke imza attıklarını hatırlatan Bozbey, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin ilk SCADA sistemini 2005'te burada kurduk. Ardından ilk sayaç otomasyon sistemini yine Gaziantep OSB'nin vizyonuyla hayata geçirdik. 2008 yılında ise hala dünyanın en büyüğü kabul edilen IEC 61850 haberleşme protokolü yine burada hayata geçti. Bugün Gaziantep OSB'de hayata geçirdiğimiz bu teknolojiler sayesinde Gaziantep OSB, 20 yıl önce 45 kişi ile devraldığı elektrik dağıtımını bugün tüketimi 3 kattan daha fazla artmış olmasına rağmen 45 kişi ile sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 20 yılda birlikte kazandık, birlikte büyüdük. Bundan sonra da birlikte daha güçlü olacağız."

        Bozbey, Gaziantep OSB'ye ve ülkenin üretim altyapısında önemli rol oynayan sanayicilere rekabet gücü ve verimlilik katmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

