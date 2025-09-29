Gaziantep OSB'de kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Siemens arasında kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, OSB Müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Başkanı Şimşek, sanayiciler için en önemli konuların başında enerjinin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji hayattır. Enerji olmadan yatırım, üretim, istihdam olmaz. Ancak enerjinin kesintisiz ve güvenli olması çok önemlidir. Çünkü enerji sistemlerinde yaşanan en küçük bir kesinti bile, üretim kayıplarına yol açmakta ve sanayicimizin rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Bugün, 300 binden fazla emekçinin alın teriyle büyüyen 11 milyon metrekarelik alanı ve 6. OSB’nin de üretime geçmesiyle 2000'den fazla sanayi tesisini bünyesinde barındıracak bu dev üretim üssünü kesintisiz enerjiyle buluşturacak çok kıymetli bir anlaşmaya imza atıyoruz."

Siemens ile iş birliğini 6. bölgenin elektrik altyapısı konusunda da devam ettirerek daha da güçlendirdiklerini ifade eden Şimşek, "Çünkü biz biliyoruz ki kesintisiz ve güvenilir enerji, sanayicimizin rekabet gücünü artıracak, verimliliği yükseltecek ve üretim kalitesini çok daha yukarılara taşıyacaktır. Gaziantep OSB olarak sanayicimizin yanında durmak, ihtiyaç duyduğu altyapıyı en güçlü şekilde sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.