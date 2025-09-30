Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımlarının Süper Lig'de sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Yılmaz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, görevdeki üçüncü sezonunu yaşadığını, kurulan kadro kalitesinden memnun olduğunu ifade etti.

Genç ve potansiyelli oyuncuların yanı sıra doğru bir kadro planlaması yapmayı öncelediklerini, imkanlar dahilinde iyi bir takım kurduklarını dile getiren Yılmaz, "Deprem sürecinden bu yana yaşadığımız zorlukları herkes biliyor. Ancak Gaziantep şehri, bu süreçte dahi dimdik ayakta durarak zorluklara başa çıkmayı başardı. Gelinen noktada kadromuza baktığımızda tüm Türkiye'nin belki de örnek gösterebileceği bir yapı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın, ilk iki maçını kaybetmiş, beklentilerin altında kalmış bir takıma geldiğini, sonrasında oynattığı futbol ve aldığı skorlarla başarı elde ettiğine değinen Memik Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son iki haftada oynanan Trabzonspor ve Samsunspor maçlarına da baktığımızda mutlak galibiyeti kaçıran takım olduk. Böylesine güçlü takımların olduğu bir ligde mücadele ederken, 5 maç üst üste kaybetmemenin çok zor elde edilen bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ancak Gaziantep şehri her dalda olduğu gibi futbolda da her geçen gün üzerine koyarak devam edecektir, taraftarlarımız bizlere inansın ve güvensin."