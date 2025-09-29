Gaziantep'te yemek yiyenlere elektrikli bisikletin çarpması güvenlik kamerasında
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir çocuğun elektrikli bisikletiyle lokantanın dışında yemek yiyenlere çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karagöz Mahallesi'nde bir çocuk, kontrolünü kaybettiği elektrikli bisikletiyle lokanta dışında yemek yiyenlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bazı müşteriler sandalyelerinden düşerken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Kazada yaralanan olmazken, panikleyen çocuk elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun elektrikli bisikletiyle yemek yiyenlere çarptığı görülüyor. Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle müşterilerin yere düşmesi yer alıyor.
