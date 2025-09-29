Gaziantep'te dar gelirli ailelerin çocuklarına kantin desteği

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde yaşayan dar gelirli ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına kantin desteği sağlanacak.

Şehitkamil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eğitim destek projeleri kapsamında 1. sınıftan 8. sınıfa kadar eğitim gören tüm öğrenciler için ailelere bin 250 TL tutarında destek sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, dar gelirli ailelere kantin desteği vereceklerini belirtti.

Ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla bin lira ulaşım desteği sağladıklarını, üniversite öğrencilerine de toplamda 20 bin TL burs desteği sağladıklarını hatırlatan Yılmaz, eğitimin tüm kademelerinde öğrencilere dokunan bir hizmet ağı kurduklarını ifade etti.

Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliği için her türlü çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Dar gelirli ailelerimizin çocukları da arkadaşlarıyla aynı imkanlara sahip olsun, okulda kendilerini yalnız hissetmesin diye ailelere bin 250 TL tutarında destek başlatıyoruz. Gelecek nesillerin daha güçlü, özgüvenli ve sağlıklı bireyler olması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyan ailelerimiz sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilirler." ifadelerini kullandı.