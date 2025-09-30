Habertürk
Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini öldürmekle tehdit eden kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:43 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:43
        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini video çekerek öldürmekle tehdit eden kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesinde yaşayan Erol S., boşanma sürecindeki eşi F.S.'yi sosyal medyada paylaştığı videoyla ölümle tehdit etti.

        Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erol S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

